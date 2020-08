Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Schwerer Lkw-Unfall im Begegnungsverkehr

Badbergen (ots)

Um 16:09 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag auf die K131, Nortruper Straße, alarmiert. Unweit des Kreisverkehrs zur Mimmelager Straße war es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw gekommen. Der Unfallverursacher, ein 57-jähriger Mann aus Ankum, befuhr mit seinem 7,5-Tonner die Nortruper Straße in Richtung Nortrup. Augenzeugen beobachteten, wie der Mann mit seinem Lkw in den Gegenverkehr geriet. Dort fuhr ein 51-jähriger Nortruper mit seinem Lkw mit Anhänger in Richtung Quakenbrück. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Unfallgegner, der 51-jährige Mann aus Nortrup, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Osnabrücker Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße noch bis 19:30 Uhr voll gesperrt. Die digitalen Fahrtenschreiber beider Lkw wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell