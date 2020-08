Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Unterholz in Waldstück brannte - Hinweise auf Brandstiftung

Rieste (ots)

Am Burlagerort, dort wo die Straße südlich der Ferienhaussiedlung vor dem Alfseedeich endet, brannte am Mittwochabend das Unterholz in einem kleinen Waldstück. Ein aufmerksamer Anwohner hatte gegen 21:45 Uhr Flammen und Rauch wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt. Die Feuerwehren aus Rieste und Alfhausen löschten die Flammen auf mehreren Quadratmetern ab. Es ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung, möglicherweise war vor dem Brandausbruch brennbare Flüssigkeit verteilt worden. Nur durch mangelnde Brandlast, lichter Baumbestand und wenig Laub am Boden, breiteten sich die Flammen nicht so stark aus. Wer Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin des Feuers geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell