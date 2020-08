Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach "Spiegelunfall" gesucht

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter befuhr am Donnerstag gegen 06 Uhr mit einem silberfarbenen Ford, an dem sich Kennzeichen des Kreises Vechta (VEC-) befanden, den Hauswörmannsweg in Richtung Sutthauser Straße. Zwischen der Schürenstraße und dem Ravensbrink stieß der oder die Unbekannte gegen einen grauen Mercedes und beschädigte den Außenspiegel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen bemerkten hinter dem Unbekannten ein grünes Fahrzeug, dessen Fahrer das Geschehen beobachtet haben könnte. Die Osnabrücker Polizei bittet diesen und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

