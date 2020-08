Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sitzgruppe aus Holz durch Feuer zerstört

Osnabrück (ots)

Gegen 07 Uhr meldete am Mittwochmorgen eine Mitarbeiterin des Landkreises eine brennende Sitzgruppe aus Holz. Auf einer Grünfläche hinter dem Haus der Landwirtschaft brannten ein Tisch und zwei Bänke aus Massivholz. Die Flammen wurden durch die Berufsfeuerwehr abgelöscht. In den verkohlten Resten ließ sich noch ein Einweggrill ausmachen, dieser ist vermutlich brandursächlich. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern, die beobachten konnten, wer mit einem Einweggrill im Laufe des Dienstagabends oder in der Nacht an benannter Stelle gegrillt hat. Hinweise werden unter 0541/327-2115 entgegengenommen.

