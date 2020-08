Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Geldkassette aus Hofladen gestohlen

Melle (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 00.35 Uhr, begab sich ein Unbekannter in einen Hofladen an der Meyer-zum-Gottesberge-Straße und entwendete eine rote Geldkassette. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

