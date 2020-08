Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Vandalismus auf Schulhof

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es an der August-Hölscher-Straße zu einer Sachbeschädigung auf einem Schulhof. Ein Holztor zum Imkergarten der Erich-Maria-Remarque Realschule wurde von Unbekannten gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen und auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Am Dienstag wurden die verbrannten Reste vom Hausmeister aufgefunden, der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

