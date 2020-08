Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch auf Grünabfallsammelplatz

Bramsche (ots)

Auf dem Grünabfallsammelplatz am Lutterdamm kam es in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen zu einem Einbruchdiebstahl. Der oder die Täter gelangten unberechtigt auf das Betriebsgelände und wendeten sich einem Container für Elektroschrott zu. Der extra gesicherte Metallcontainer wurde mit roher Gewalt aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden ein Kassensystem und ein Handy entwendet, der entstandene Schaden beträgt mehr als 1300 Euro. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

