Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Apotheke

Quakenbrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Danziger Straße. Mittels Hebelwerkzeug brachen der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Kasseneinsätze mit Bargeld und ein Computer wurden entwendet. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05431/907760 oder 05439/9690.

