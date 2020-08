Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannter stiehlt Werkzeuge aus Kellerräumen

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Wochen verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu Kellerräumen in den Stadtteilen Lüstringen und Voxtrup. In mindestens vier Fällen entwendete der Mann Markenwerkzeuge. Bei zwei Vorfällen wurde der Unbekannte von Bewohnern angetroffen und zur Rede gestellt. Als Erklärung für seinen Aufenthalt gab der Unbekannte an, dass er in den Kellerräumen übernachtet hätte. Die Diebstähle bemerkten die Bewohner erst später. Beschrieben wurde der Täter als ca. 40 bis 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80m groß. Er hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild, trug einen Dreitagebart bzw. Kinnbart, ein Cappy und roch auffällig stark nach Zigarettenrauch. Der Unbekannte war mit einem Fahrrad unterwegs (mit einem Korb auf dem Gepäckträger) und hatte einen schwarzen Jutebeutel dabei, auf dem sich eine orangefarbene Aufschrift befand. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei schließen nicht aus, dass der Mann auch weiterhin aktiv sein könnte und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 0541/9987850 zu melden.

