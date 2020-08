Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zwei kleine Feuer in Waldstücken

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:10 Uhr, wurden Berufsfeuerwehr und Polizei in die Straße Am Haster Berg gerufen. Dort brannte in einem Wald eine ca. 40 m² große Fläche im Unterholz. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Durch die schnelle Entdeckung und den Löscheinsatz der Feuerwehr wurde ein größerer Waldbrand verhindert.

Kurze Zeit später, gegen 08:50 Uhr, stieg Rauch aus einem Waldstück am Lieneschweg auf. Durch Feuerwehr und Polizei wurde eine kleine Fläche verbrannten Unterholzes entdeckt und abgelöscht. Als Brandursache kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weggeworfene Zigarette infrage.

Die Polizei mahnt aufgrund der anhaltend trockenen Witterung zu äußerster Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer, Glut und weggeworfenen Zigaretten. Letztere gehören zu keiner Jahreszeit einfach in die Umwelt entsorgt.

