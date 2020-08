Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Leergutsack entwendet

Osnabrück (ots)

Am späten Montagabend, zwischen 22:50 Uhr und 23:20 Uhr, wurde aus dem Leergutlager eines Verbrauchermarktes am Eberleplatz ein großer Kunststoffsack, 750 Liter Volumen, mit PET-Leergut entwendet. Ein unbekannter Täter kletterte dazu über eine Mauer in den Bereich eines Außenlagers und öffnete mit einem Bolzenschneider eine Gitterbox aus Metall. Erbeutet wurden ca. 350 zerquetschte PET-Flaschen im Wert von zusammen ca. 87 Euro. Der Täter warf den Beutel auf die Straße und entfernte sich damit in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell