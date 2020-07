Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 10.07.2020, 09:00 Uhr bis 12.07.2020, 09:00 Uhr.

Dienstgebiet PI Andernach (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Andernach insgesamt 12 Verkehrsunfälle, davon 2 mit Personenschaden und 4 mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. In einem Fall stand die Unfallverursacherin unter deutlichem Alkoholeinfluss. 2 Unfälle ereigneten sich mit Wild.

Am Wochenende kam es weiterhin zu mehren Gefahrensituationen durch verlorene Ladung auf der B9 im Dienstgebiet. In diesem Zusammenhang wird auf die Wichtigkeit der richtigen Ladungssicherung hingewiesen, um Gefahren und Unfälle zu vermeiden.

Am Freitagabend wurde gegen 21:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht in Weißenthurm gemeldet. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach Kollision mit einer Verkehrsinsel unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass mit demselben Fahrzeug zuvor bereits in Mayen eine Unfallflucht begangen wurde. Nachdem das Fahrzeug ohne Fahrer auf einer Brücke angetroffen werden konnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einbindung des Polizeihubschraubers eingeleitet, auch um eine Gefahrenlage für den Fahrer auszuschließen. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die stark alkoholisierte 37-jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach letztlich der Polizei zugeführt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ein entlaufener Dobermann sorgte am Samstagmorgen für einen Einsatz auf der B9 im Bereich zwischen Weißenthurm und Andernach. Der Hund hatte sich von seinem Halter entfernt und lief auf die B9. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall. Mehrere Verkehrsteilnehmer und Streifenbesatzungen versuchten, das Tier einzufangen. Dies gelang nicht. Der Hund entfernte sich wieder nach Andernach in den Bereich zwischen Lohmannstraße und Am Weißen Haus. Derzeit ist der Hund immer noch entwichen. Bei Sichtung eines freilaufenden Dobermanns mit rotem Halsband wird die Bevölkerung gebeten, sich an die Polizei Andernach zu wenden.

Im Zeitraum 10.07., 21:45 Uhr bis 11.07., 12:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Swimmingpool in Mülheim-Kärlich auf der Clemensstraße im OT Kärlich. Hier wurde mutmaßlich mit einer Luftpistole in den Pool geschossen, wobei 2 Löcher in der Außenwand entstanden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Andernach zu melden.

