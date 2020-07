Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht durch Sattelschlepper

Bendorf (ots)

Am 09.07.2020 ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der Kreuzung Koblenz-Olper-Straße / Engerser Landstraße in Bendorf ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Sattelschlepper befuhr die Koblenz-Olper-Straße aus Fahrtrichtung Isenburg kommend und bog in die Engerser Landstraße nach rechts ein. Dabei kollidierte er mit mehreren Begrenzungspfosten auf dem Gehweg. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Verkehrsunfallzeugin konnte beobachten, dass der Sattelschlepper vermutlich ein ausländisches Kennzeichen aufwies und es sich um einen gelben Auflieger mit grüner Schrift handeln dürfte. Wer Angaben zum Verkehrsunfall oder dem Tatfahrzeug machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf (Tel.: 02622/94020) zu melden.

