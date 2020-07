Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Andernach/ Zeugenaufruf - Parkplatz Grüner Weg, Weißenthurm

Weißenthurm (ots)

Am 24.06.2020, zwischen 07:00 Uhr - 14:30 Uhr, kam es auf dem öffentlichen Parkplatz "Grüner Weg" in Weißenthurm zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.Durch einen unbekannten Täter wurden Schrauben in mehrere PKW-Reifen gedreht. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich bereits im Mai. Wer kann Hinweise geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach



POK Akgül



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei."

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell