Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigter PKW in der Herzogenbuscher Str. am Hauptfriedhof gegenüber dem Postillion - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020, zwischen 18:50 - 20:45 Uhr wurde ein roter Mazda CX-5 vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, möchte sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt, 0651 9779 1710 wenden.

