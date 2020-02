Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieb stiehlt Handtasche aus PKW

Idar-Oberstein (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag eine Handtasche aus einem unverschlossenem PKW in der Georg-Maus-Straße in Idar-Oberstein. Die Geschädigte vergaß die Tür ihres PKW während eines Besuches bei der Stadtverwaltung abzusperren. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Dieb und entwendete die Handtasche der Geschädigten, welche sich in ihrem Auto befand.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die zwischen 13:40 Uhr und 14:10 Uhr eine Person beobachtet haben, die sich verdächtig auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung aufhielt.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781 5610 gerichtet werden.

