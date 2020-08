Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfall in Rabber - Radfahrer schwer verletzt

Bad Essen (ots)

Ein 17-Jähriger befuhr am Mittwochabend (19.20 Uhr) mit einem Fahrrad die Straße "Am Freibad" und bog nach links auf die gleichnamige Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 62 Jahre alten Autofahrerin, die in Richtung Mindener Straße (B65) unterwegs war. Die Toyota-Fahrerin versuchte vergeblich einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie erfasste den Radfahrer, der auf die Straße stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Jugendliche war zunächst nicht ansprechbar und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern betreut. Ein Rettungshubschrauber flog den 17-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

