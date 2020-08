Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungsdurchsuchung nach Taxi-Randale

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend randalierte ein Fahrgast in einem Taxi, woraufhin der Taxifahrer die Polizei alarmierte. Als die Beamten in der Bischofsstraße eintrafen, stellten sie fest, dass der 38-jährige Fahrgast offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Zuge der weiteren Maßnahmen entdeckten die Polizisten bei ihm über 900 Euro Bargeld, in szenetypischer Stückelung, und mehrere Mobiltelefone. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück an, die Wohnung des 38-Jährigen zu durchsuchen. Dabei stellten die Beamten unter anderem Betäubungsmittel in einer nicht geringen Menge und eine fünfstellige Bargeldsumme fest. Sie beschlagnahmten die Gegenstände und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Am Donnerstagmorgen wurde er nach einer erneuten Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe in Freiheit entlassen.

