POL-UL: (BC) Riedlingen - Alarm ausgelöst

Über mehrere Stunden war die Alarmanlage eines Gymnasiums Donnerstagnacht in Riedlingen aktiv.

Kurz vor Mitternacht riefen mehrere Riedlinger Bürger bei der Polizei an und beschwerten sich über eine Alarmsirene die erheblichen Lärm verursachte. Eine Überprüfung ergab, dass eine Alarmanlage mit Bandansage an einer Schule in der Ziegelhüttenstraße in Betrieb war. In der Folgezeit wurde versucht mehrere Verantwortliche zu erreichen, die mit der Alarmanlage vertraut waren. Erst nach etwa zwei Stunden gelang es einem Verantwortlichen die Anlage zu deaktivieren und den Lärm zu beenden. Warum die Alarmanlage in Betrieb war ist nicht bekannt.

