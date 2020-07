Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Tatverdächtiger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Nach zwei Raubüberfallen in Marl ist jetzt, nach Hinweisen, ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen am 28.07.2020 gegen 01:00 Uhr eine Spielhalle an der Römerstraße überfallen zu haben. Wegen dieser Tat hat das Amtsgericht Essen heute einen U-Haftbefehl erlassen, der sofort vollstreckt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Geprüft wird ob der Tatverdächtige auch für eine Tat am 26.07.2020 gegen 22:15 Uhr an der Victoriastraße in Frage kommt. Hier wurde durch zwei Männer ein Wettbüro überfallen.

Bei beiden Raubüberfällen hatte der zunächst unbekannte Täter Mitarbeiter an den Tatörtlichkeiten bedroht. Anschließend waren der, bzw. die Täter mit Bargeld als Beute geflohen. Bei den Überfällen wurde niemand verletzt.

