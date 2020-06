Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Laster macht sich selbständig 15.6.20, 12 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Auf über 80.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Haus in der Bergstraße, den ein führerloser Lastwagen am Montag angerichtet hat. Der 50-jährige eigentliche Fahrer des 17-Tonners hatte den Lastwagen an der dortigen Baustelle abgestellt. Nach einer längeren Standzeit machte sich der Mercedes-Kipper aber plötzlich selbstständig und rollte talwärts. Nach rund 50 Meter kam das schwere Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, streifte eine Hecke, prallte dann gegen einen Baum und blieb schließlich an der Gebäudeseite eines Wohnhauses hängen. Wie durch ein Wunder kam niemand zu Schaden. Am Baustellenfahrzeug selbst entstand ein Schaden von rund 3.000.- Euro. Das Wohnhaus musste aufgrund des erheblichen Schadens, den der Laster anrichtete, von einem Statiker begutachtet werden.

