Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Verkehrsunfallflucht-Zeugenaufruf (14.06.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Einem in Richtung Stockach fahrenden Lenker eines Mercedes-Benz Vito kam am Sonntagnachmittag gegen 15.45 auf der K 6104 auf Höhe der Ortschaft Hengelau im Kurvenbereich ein dunkler Geländewagen entgegen, welcher die Kurve schnitt. Hierbei kam es zur Berührung beider Außenspiegel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte SUV-Fahrer weiter. Personen, die Angaben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

