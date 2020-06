Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrer erfasst Fußgängerin (15.06.2020)

Singen (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 84-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen gegen 11.00 Uhr in der Ekkehardstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 35-jähriger VW-Fahrer war auf der rechten Fahrspur der Ekkehardstraße unterwegs, als der neben ihm auf der linken Fahrspur fahrende Autofahrer die Fahrspur wechseln wollte. Um den Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, hupte der 35-Jährige. Unmittelbar danach überquerte die Seniorin von der linken Fahrbahnseite die Ekkehardstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. In der Fahrbahnmitte stoppte die Passantin kurz ab, lief dann jedoch weiter. Hierbei wurde Sie von dem VW erfasst und auf den Boden geschleudert. Während der Einsatzmaßnahmen des Notarztes und des Rettungsdienstes sowie der Unfallaufnahme wurde die Ekkehardstraße an der Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell