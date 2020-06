Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Sprinter rammt BMW 14.6.20, 11 Uhr

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall mit einer Unfallflucht ist es am Sonntagmorgen in der Tuttlinger Straße gekommen. Ein 78-jähriger hinter dem Steuer eines Mercedes-Transporters hat beim Abbiegen in die Hochmaurenstraße die Vorfahrt eines entgegenkommenden 40-jährigen BMW-Fahrers missachtet. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden von 4.000 Euro. Nach dem Unfall hat sich der Sprinter-Fahrer allerdings aus dem Staub gemacht. Er fuhr nach Hause, kehrte etwas später wieder an die Unfallstelle zurück. Ihn erwartet nun eine zusätzliche Anzeige wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell