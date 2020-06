Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Deißlingen/RW) Mehrfach rechts überholt 14.6.20, 12.15 Uhr

A81/Deißlingen (ots)

Offenbar mehrfach rechts überholt hat ein Sportwagen-Fahrer auf der A81 bei Deißlingen am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr. Wie ein Zeuge der Polizei meldete, war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Stuttgart relativ dichter Verkehr, weshalb es auch auf der linken Spur nicht so schnell voranging, wie mancher wollte. Insbesondere der Fahrer eines 650 PS starken McLaren hatte wohl aus diesem Grund einen vor ihm fahrenden Mercedes-Fahrer mit Lichthupe und Hupe bedrängt, während er dicht auffuhr. Da dem Sportwagenfahrer nach einiger Zeit dann offenbar der Geduldsfaden riss, überholte er mit seinem Flitzer kurzerhand den Mercedes rechts und bremste ihn dann auf der linken Spur wieder aus. Danach überholte er noch weitere Autos rechts. Die Beifahrerin im Mercedes hat die verkehrswidrigen Überholvorgänge mitverfolgt und mit dem Handy aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung und prüft, wer zur fraglichen Zeit am Steuer schnellen Autos saß. Autofahrer, die ebenfalls bedrängt worden sind, können sich bei der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil unter 0741 34879-0 melden.

