Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/RW) Geldbeutel aus dem Auto gestohlen 14./15.6.20

Sulz-Mühlheim (ots)

Aus einem geparkten BMW hat ein Unbekannter einen Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag und verschiedenen Dokumenten gestohlen. Das Auto stand in der Nacht zum Montag in der Fischinger Straße. Vermutlich sah der Täter den Geldbeutel in der Mittelkonsole liegen, weswegen er die rahmenlose Scheibe des Autos aufhebelte. Ob ein Schaden an der Autotür entstand, ist noch nicht bekannt.

