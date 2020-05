Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-360: Verkehrsunfall mit Personenschaden 25-jähriger Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schlossstraße hat sich am Freitagnachmittag (08.05.) ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war um 16:15 Uhr in Richtung Homburger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Auf der Geishardt bemerkte er das Bremsmanöver des vorausfahrenden Pkw einer 56-jährigen Nümbrechterin zu spät, die dort nach rechts abbbiegen wollte. Trotz eines Ausweichmanövers touchierte der 25-Jährige das Fahrzeugheck der Nümbrechterin und kam zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schlossstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17:15 Uhr gesperrt.

