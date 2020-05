Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-358: Missverständnis führte zu Motorradunfall

Wipperfürth (ots)

Durch ein Missverständnis kamen zwei Motorradfahrerinnen aus Hagen am Donnerstag (7. Mai) bei einem Ausflug in Wipperfürth-Ohl zu Fall; eine Beteiligte verletzte sich dabei schwer. Gegen 12.10 Uhr waren die beiden 48 und 60 Jahre alten Motorradfahrerrinnen über die B 237 aus Richtung Kierspe gekommen und hielten an der Kreuzung mit der B 256 zunächst an der roten Ampel nebeneinander an. Während die rechts stehende 48-Jährige davon ausging, dass man gemeinsam nach links in Richtung Marienheide abbiegen werde, wollte die links fahrende 60-Jährige die Fahrt allerdings geradeaus fortsetzen. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhren beide ihres Weges und stießen mit ihren Maschinen in der Kreuzungsmitte seitlich aneinander. Bei dem darauffolgenden Sturz verletzte sich die 60-Jährige schwer, so dass sie ins Wipperfürther Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell