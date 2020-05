Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-355: Gartenmöbel gestohlen

Gummersbach (ots)

Eine hochwertige Sitzgruppe haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (7. Mai) von der Terrasse eines Einfamilienhauses in Hardt-Hanfgarten gestohlen. Die Sitzgruppe, bestehend aus 8 Stühlen und einem Tisch, dürfte vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Bei der Beute handelt es sich um einen Tisch aus einem Aluminiumgestell und drei schweren Steinplatten sowie um 8 Gartenstühle in der Farbei grau. Hinweise zum Diebstahl, der sich zwischen 22.30 und 08.00 Uhr im Hasselweg zugetragen hat, nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

