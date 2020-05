Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-357: Kennzeichen gestohlen

Radevormwald (ots)

Am Krankenhaus Radevormwald haben Unbekannte heute Morgen (8. Mai) die Kennzeichen GM-KX 332 von einem schwarzen Kia gestohlen. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 07.55 Uhr auf einem Parkplatz an der Siepenstraße abgestellt. Als sie 10 Minuten später wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, hatten die Diebe zwischenzeitlich die Kennzeichen abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

