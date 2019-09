Polizei Mettmann

POL-ME: BMW durch Brandlegung vollkommen zerstört ! - Langenfeld - 1909010

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Sonntagmorgen des 01.09.2019, gegen 02.05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Langenfeld zu einem Fahrzeugbrand in den Ortsteil Berghausen gerufen. Auf einem Feldweg, der in der Nähe der Wasserskianlage von der Baumberger Straße abgeht und dann unmittelbar parallel zur A59 (Fahrtrichtung Monheimer Kreuz) verläuft, brannte ein PKW. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine unkontrollierte weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dennoch wurde der silberne BMW der 7er-Serie vom Feuer total zerstört. Der dadurch am BMW mit GL-Kennzeichen entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 13.000,- Euro.

Nach gemeinsamer Beurteilung von Feuerwehr und Polizei wurde der Fahrzeugbrand mit hoher Wahrscheinlichkeit vorsätzlich gelegt. Angaben, wie der BMW an den Brandort kam, sind bisher noch genauso unbekannt, wie Hinweise zu Täter oder Tatmotiv der Brandlegung. Die Polizei hat ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu eingeleitet, den ausgebrannten BMW zur Spurensuche und Begutachtung sichergestellt, geborgen und abgeschleppt. Der Halter des BMW aus Leichlingen konnte bisher noch nicht genauer befragt werden.

Sachdienliche Hinweise zum Fall nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell