Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-356: Einbrecher hinterlassen Chaos

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Lagerraum haben Einbrecher am Donnerstag (7. Mai) in Dieringhausen ein Chaos hinterlassen. Der in ein Wohnhaus integrierter Lagerraum wurde von den Tätern zwischen 06.45 und 15.20 Uhr über ein eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite des Hauses in der Gustav-Adolf-Straße betreten. Vermutlich, um Gerätschaften aus der Halle zu stehlen, versuchten sie von innen das elektrisch betriebene Rolltor des Lagerraumes zu öffnen, wobei sie die gesamte Steuereinheit zerstörten. Nachdem die Täter auch mit dem Versuch scheiterten, das Rolltor mit aufgefundenen Gartengeräten aufzuhebeln, verließen sie das Lager wieder durch das Fenster. Ob die Täter mit Beute abgezogen sind, konnte der Geschädigte noch nicht beurteilen: Die Täter hatten große Teile des Lagerbestandes wild durch den Raum verteilt.

