Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080520-359: Suche nach Unfallverursacher

Lindlar (ots)

Einen blauer Mercedes wurde am Donnerstag (7. Mai) im Industriegebiet Klause durch ein unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt; der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Gegen 06.50 Uhr hatte der Geschädigte seinen Mercedes auf dem Seitenstreifen der Schlosserstraße in Höhe des OBI-Marktes abgestellt. Als er gegen 15.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Heckklappe seines Kombi deutlich eingedrückt und die Heckscheibe zerstört. Aufgrund der Anstoßhöhe dürfte der Schaden vermutlich von einem LKW verursacht worden sein. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

