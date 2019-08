Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Verfolgungsfahrt auf der Langehegge

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 16.45 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Bochumer mit seinem Auto durch den Kreisverkehr auf der Breddenkampstraße. Durch Telefonieren mit seinem Mobiltelefon während der Autofahrt, fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf. Als die Beamten dem Autofahrer folgten und versuchten, ihn anzuhalten, wendete er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Wieder am Kreisverkehr Langehegge/Breddenkampstraße lenkte der Mann sein Fahrzeug in den Gegenverkehr und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Langehegge in Richtung Märkische Straße weiter, wo er sein Auto wieder in den Gegenverkehr lenkte. Als er in die Sackgasse einer Hauseinfahrt fuhr, stieg der 40-Jährige aus und stellte sich den Beamten. In seinem Auto fanden die Beamten Drogen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß und ohne gültige Zulassung mit dem Auto unterwegs war.

