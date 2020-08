Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Bohmter Straße, zwischen der Krelingstraße und der Liebigstraße, stahlen Unbekannte in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein graues Pedelec. Das 28-Zoll-Herrenrad der Marke Raleigh, Modell Preston 9, stand zwischen 17.30 und 07.35 Uhr angeschlossen an einem Fahrradbügel, als die Diebe das Schloss aufbrachen und das Pedelec mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell