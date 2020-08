Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Versuchter Einbruch in Zweiparteienhaus

Bramsche (ots)

Ein Zweiparteienhaus an der Malgartener Straße geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter begaben sich zwischen 22.30 und 09.30 Uhr auf das landwirtschaftliche Anwesen und versuchten vergeblich die Tür des Wohnhauses aufzuhebeln. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die im Bereich Malgartener Straße/Am Nonnenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell