Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegelkontakt bringt Biker zu Fall

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf der B48 hat es am Freitagmittag zwischen Waldleiningen und Hochspeyer einen Unfall gegeben. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Zu dem Unglück kam es gegen 12 Uhr, als sich das Motorrad und ein Pkw in einer Kurve begegneten. Offenbar orientierten sich beide Fahrer an der Mittellinie, so dass es zu einer Spiegel-Berührung der beiden Fahrzeuge kam.

Der Motorradfahrer verlor durch den Anstoß die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte in den angrenzenden Grünstreifen. Der 51-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt vor Ort per Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen, ob einer der Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, dauern an. |cri

