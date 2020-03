Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Radfahrer beschädigt Auto

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der im Verdacht steht, am Samstag in der Parkstraße Unfallflucht begangen zu haben. Der Unbekannte streifte gegen 13.30 Uhr beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrradfahrer fuhr in der Parkstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Weil sich der Mann nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, touchierte er den Pkw. Der Wagen war von der Eisenbahnstraße kommend in die Parkstraße abgebogen. Das Auto, ein Opel Adam, wurde bei dem Unfall beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrradfahrer weiter. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Fahrradfahrer gesehen oder kann Angaben zur Person machen? Er sei etwa 1,60 Meter groß, war mit einer blauen Jogginghose, dunklen Jacke und schwarzen Schuhen gekleidet. Der Mann habe schwarze Haare und könnte afghanischer Herkunft sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

