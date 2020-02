Polizei Gütersloh

POL-GT: Beschädigung am Nachbarfahrzeug korrespondieren - Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als ein Renault -Fahrer am Montagmorgen (17.02., 09.50 Uhr) zu seinem Fahrzeug an einem Parkplatz am Großen Wall zurückkehrte, bemerkte er frische Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Er informierte die Polizei.

Die Beamten stellten an dem neben dem Renault geparkten Ford korrespondierende frische Beschädigungen fest. Der Ford-Fahrer erschien kurze Zeit später an seinem Auto.

Den Ermittlungen nach wurde der Renault beschädigt, als der 88-jährige Ford-Fahrer in die Parklücke eingefahren ist.

Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde gegen den Rheda-Wiedenbrücker eingeleitet.

