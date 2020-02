Polizei Gütersloh

POL-GT: Ablenkung im Straßenverkehr - Kontrollen im Kreisgebiet

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Am Montag (17.02.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh vormittags an mehreren Örtlichkeiten im Kreisgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" durch. Während der Kontrollmaßnahmen ergaben sich insgesamt 36 Beanstandungen. 14 Kraftfahrzeugführer und drei Radfahrer benutzten während der Fahrt vorschriftswidrig ihr Handy. Weitere 13 Verkehrsteilnehmer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Außerdem wurden sechs sonstige Verkehrsverstöße mit einem Verwarnungsgeld geahndet. Die missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons durch Kraftfahrzeugführer stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kostet laut Bußgeldkatalog 100 Euro Strafe plus Verwaltungskosten und ist mit einem Punkt in Flensburg belegt. Ein Gurtverstoß kostet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro.

Ablenkung am Steuer ist ein immer komplexer werdendes Thema. Der kurze Blick aufs Handy oder das Tippen einer Textnachricht stellt eine deutlich unterschätzte Gefahr dar! Für einen 30-jährigen Radfahrer, der verbotswidrig sein Mobiltelefon nutzte endete die Fahrt mit einer Festnahme. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe bestand. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und konnte das Polizeigewahrsam erst wieder verlassen, nachdem er den geforderten Geldbetrag gezahlt hatte.

