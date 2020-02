Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (17.02., 16.15 Uhr) kam es an der Einmündung Hermann-Hesse Straße / Am Anger zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Autofahrer erfasste einen 11-jährigen Jungen, als dieser die Straße Am Anger queren wollte. Der Junge stürzte zu Boden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

In dem flüchtigen Auto soll ein einzelner Mann gesessen haben. An seinem dunklen Auto war hinten ein auffälliger Aufkleber angebracht. Auf dem Aufkleber soll ein Tier aufgedruckt gewesen sein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Mann und seinem Auto machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell