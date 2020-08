Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Stromausfall nach Explosion in Trafostation

Melle (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, kam es im Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße/Engelgarten zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz. In einer dortigen Transformatorenstation führte ein Defekt eines Bindemittels zu einer Verpuffung und einer starken Rauchentwicklung. Weiterhin fiel durch die Verpuffung in einem angrenzenden Wohngebiet der Strom aus. Davon nicht betroffen war das in unmittelbarer Nähe befindliche Klinikum. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Melle-Mitte, Bakum und Altenmelle waren mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort und auch der Energieversorger "Westnetz" wurde verständigt und erschien kurze Zeit später an der Trafostation. Die Polizei richtete eine weiträumige Sperrung ein. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell