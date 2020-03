Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsbehinderungen durch Glätteunfälle

Crivitz/Wöbbelin (ots)

Nach drei Glätteunfällen kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen auf der B 321 zwischen Crivitz und Schwerin sowie auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow.

Auf der B 321 war am Montagmorgen in Höhe Waldschlösschen zunächst ein LKW mit einem PKW zusammengestoßen. Kurze Zeit später ereignete sich in der Nähe ein weiterer Glätteunfall, an dem drei PKW beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Die B 321 ist derzeit voll gesperrt..

Auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow stießen am Montagmorgen ein LKW und ein Kleintransporter zusammen. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Jedoch musste im Zuge der Bergung der Fahrzeuge die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg gesperrt werden.

