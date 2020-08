Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Bei einem Unfall auf der Bramscher Straße wurden am Freitagmorgen (09.30 Uhr) zwei Autofahrer verletzt. Ein 27-Jähriger wollte in Höhe der Hausnummer 38 mit einem VW Passat links abbiegen. Das bemerkte der nachfolgende 84 Jahre alte Fahrer eines Hyundai zu spät und fuhr auf das wartende Auto auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior schwere Verletzungen. Der 27-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Pkw entstand Sachschaden.

