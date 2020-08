Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Bramsche/BAB 1 (ots)

Bei einem Unfall auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden, wurden am Sonntagmorgen fünf Personen verletzt, vier von ihnen schwer. Ein 77-Jähriger befuhr gegen 11.25 Uhr mit einem Mitsubishi die Autobahn in Richtung Bremen. Im Bereich einer Fahrbahnverengung, von drei auf zwei Fahrspuren, stockte der Verkehr. Das bemerkte der Mann zu spät und fuhr auf den Opel einer 42 Jahre alten Frau auf. Durch den Zusammenstoß prallte die Frau gegen den Peugeot einer 20-Jährigen und kam im Anschluss auf dem Standstreifen, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, zum Stehen. Die 20-jährige Autofahrerin kollidierte unterdessen mit dem Ford eines 56-Jährigen. Der 77-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin, die Fahrerin des Opel und ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kinder (9 und 12 Jahre alt), erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen und einem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Peugeot-Fahrerin, ihre 77 Jahre alte Beifahrerin und der Ford-Fahrer blieben unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn musste aufgrund des großen Trümmerfeldes zwischen den beiden Anschlussstellen für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Dadurch staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf eine Länge von ca. 10 Kilometer. Neben neun Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, waren ca. 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wallenhorst im Einsatz.

