Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gartenlaube im Fledder in Brand geraten

Osnabrück (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am frühen Montagmorgen eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Braunschweiger Straße. Anwohner der Schweerstraße wurden gegen 02.50 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Betrieb. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2115 erbeten.

