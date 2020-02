Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall auf der Autobahn (AS Appenweier - AS Offenburg)

Offenburg (ots)

Am Samstag kam es um kurz nach 01:00 Uhr auf der BAB A 5 in Fahrtrichtung Basel - Höhe Parkplatz Gottswald - zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Reisebusses sowie dreier Pkw. Beim Unfall wurden drei Personen verletzt; darunter keine Insassen im Reisebus. Zunächst war es nach einem Fahrstreifenwechsel, ein Fahrzeugführer wollte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechseln, zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen; in der Folge blieb ein Fahrzeug unbeleuchtet auf der linken Fahrspur stehen. Der Fahrer eines nachfolgenden Reisebusses wollte das unbeleuchtete Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen absichern und wechselte hierzu vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Ein hinter dem Reisebus fahrender Autofahrer erkannte die Situation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Reisebus. Nach dem Zusammenprall mit dem Reisebus wurde diese Auto nach rechts abgewiesen und kam von der Fahrbahn ab. Die Autobahn musste aufgrund eines größeren Trümmerfeldes während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden; der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wurde an der AS Appenweier ausgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro taxiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell