Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Osnabrück (ots)

Am Wochenende drangen Unbekannte im Stadtgebiet in zwei Autos ein nahmen daraus Gegenstände mit. Ein Fall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Baumstraße. Dort verschafften sich die Täter auf noch unbeklärte Weise Zutritt in einen gegenüber der Einmündung zur Richardstraße geparkten schwarzen Suzuki Alto. Aus dem Kleinwagen erbeuteten die Kriminellen einen Kompressor sowie mehrere Behälter mit Motoröl. Zudem brachen die Täter die Bedienhebel für Licht und Blinker sowie den Lautstärkeregler des Radios ab und legten die Teile auf dem Beifahrersitz ab. Ein weiterer Pkw-Aufbruch passierte am Sonntagmittag am Schlosswall, bei dem ein im Bereich zwischen der Rehmstraße und der Schlossstraße auf dem Parkstreifen abgestellter schwarzer Audi A3 betroffen war. Unbekannte Täter schlugen zwischen 11.45 Uhr und 12.05 Uhr die Beifahrerscheibe ein und nahmen die im Fußraum abgelegte Damenhandtasche mit. Die Handtasche wurde zwar später bei einer Nachsuche in einem Hinterhof in Tatortnähe aufgefunden, allerdings fehlte die Geldbörse. Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell