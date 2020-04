Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Straße abgekommen und Abhang hinab gerutscht - Fahrer leicht verletzt - Auto Totalschaden

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta bei einem Unfall am Montag gegen 14.15 Uhr auf der L 535 zwischen Abtsteinach und Heiligkreuzsteinach. Nach eigenen Angaben will der 21-Jährige einem Tier ausgewichen und deshalb nach rechts von der Straße abgekommen sein. Dabei rutschte das Auto etwa zehn Meter einen Abhang hinunter und kam auf einer Viehweide zum Stillstand. Der Fahrer suchte selbstständig einen Arzt auf. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

