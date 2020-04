Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Achtjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Schwanheimer Straße wurde ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt. Das Kind wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen. Nach den bisherigen Erkenntnissen joggte das Kind zusammen mit der Mutter und dem Bruder auf dem Gehweg und soll dann unachtsam die Straße überquert haben. Dabei wurde das Kind von Auto eines 24-jährigen Fahrers erfasst, der in Richtung Schwanheim unterwegs war. Die weiteren Unfallermittlungen führt die Verkehrspolizei aus Heidelberg.

